ABD’nin ciddi haber sitelerinin porno reklam kliplerinin baskınına uğramasının sırrı çözüldü

ABD merkezli Washington Post, New York Magazine, Newsweek, Huffington Post, Business Insider, Fox, Vanity Fair gibi büyük haber siteleri ve hatta Vogue’un genç kızları hedef alan kardeş yayını Teen Vogue’un dün sert porno videolu reklamların istilasına uğraması sosyal medyada alay konusu oldu.

the future of media is hardcore porn ads, im glad the washington post has finally realised this — Lav Baj (@lavosaurus) July 22, 2021

Ciddi habercilik sitelerinin porno festivaline dönüşmesini neyin tetiklediğinin sırrı çözülse de mekanizmanın nasıl devreye girdiği netleşmedi.

good morning! hardcore porn has been retroactively embedded in news websites all around the world, including the washington post, teen vogue and… australia’s very own herald sun pic.twitter.com/vZtsbskE2y — Zac Crellin (@zacrellin) July 22, 2021

Twitter kullanıcılarının hardcore porno istilasını fark etmeleri üzerine medya kuruluşları bu reklamların çoğundan kurtulmayı başardı.

Twitter hasn’t noticed but a now-defunct video hosting/advertising platform (VidMe) let their domain expire so it was purchased by a porn website, now there is NSFW porn all over the regular internet where their links were embedded lol For example: https://t.co/UdPRFnq4EP — DOXIE 🌻 (@dox_gay) July 22, 2021

Bu arada New York Magazine’in arşivindeki ‘John Boehner’ın soruları öpücük veren dudaklarla yanıtlaması tüyleri ürpertiyor’ başlıklı makalesi, ‘Yaramaz Casus Kızlar 2’, ‘Çalkala Brianna’ gibi isimleri olan videoların fırlamasıyla daha da ürpertici bir hal aldı.

​Eski ABD Başkanı Donald Trump’la ilgili makaleler de porno istilasından nasiplerini aldı.

Gençlere hitap eden Teen Vogue’un pop şarkıcısı Miley Cyrus hakkında Hıristiyan temalı bir makalesi, 18 yaşından küçüklerin seyretmesi yasak sahnelerin seli altında kaldı.

Haber sitelerinde mantar gibi biten reklam ve kliplerin 5 Star HD Porn şirketinin eseri olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Porno festivalinin, YouTube ile rekabet etmeyi umarak 2014 yılında kurulup 2017’de kapanan video barındırma ve akış sitesi VidMe’nin internet alan adının 5 Star HD Porn sitesi tarafından satın alınmasından kaynaklandığı sonucuna varıldı.

‘Vid.me’ URL’si artık porno sitesinin ana sayfasına yönlendirilirken, etkilenen sayfaların bazılarının arşivlenmiş sürümleri daha önce gömülü Vidme içeriğine sahip olduklarını gösteriyor.

Ana sayfasındaki düşük video görüntüleme sayısına bağlı olarak pek popüler olmadığı sonucuna varılan 5 Star HD Porn sitesinin bu şekilde bir pazarlama hilesi yapmış olabileceği üzerinde duruluyor.