ABD’nin Colorado eyaletinde bir süpermakette silahlı saldırı: Biri polis, 6 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Colorado eyaletinde yer alan Boulder kentindeki Table Mesa Drive bölgesinde, Kingscoopers adlı süpermarkette pazartesi öğleden sonra silahlı saldırı meydana geldi.

ABD medyasında çıkan haberlere göre, saldırı neticesinde biri polis olmak üzere en az 6 kişi hayatını kaybetti.

CBS Denver’in yayınladığı görüntülerde, bir kişinin polis tarafından süpermarketten kelepçeli, üstü çıplak ve sağ bacağı kanla kaplı olarak çıkarıldığı görüldü.

​Yaşananlara ilişkin açıklamada bulunarak tepkisini dile getiren Colorado Valisi Jared Polis, olayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Vali, Boulder’daki polis birimlerine destek için her türlü kamu güvenliği kaynağını devreye soktuklarını belirtti.

My heart is breaking as we watch this unspeakable event unfold in our Boulder community. We are making every public safety resource available to assist the Boulder County Sheriff’s Department as they work to secure the store. Full statement: pic.twitter.com/m8nI24pahU — Governor Jared Polis (@GovofCO) March 22, 2021

​