ABD’nin Colorado eyaletinde bir süpermakette silahlı saldırı: Biri polis, 6 kişi hayatını kaybetti

Yazan:
Alaturka Online
-

ABD’nin Colorado eyaletinde yer alan Boulder kentindeki Table Mesa Drive bölgesinde, Kingscoopers adlı süpermarkette pazartesi öğleden sonra silahlı saldırı meydana geldi.

ABD medyasında çıkan haberlere göre, saldırı neticesinde biri polis olmak üzere en az 6 kişi hayatını kaybetti.

CBS Denver’in yayınladığı görüntülerde, bir kişinin polis tarafından süpermarketten kelepçeli, üstü çıplak ve sağ bacağı kanla kaplı olarak çıkarıldığı görüldü.

​Yaşananlara ilişkin açıklamada bulunarak tepkisini dile getiren Colorado Valisi Jared Polis, olayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Vali, Boulder’daki polis birimlerine destek için her türlü kamu güvenliği kaynağını devreye soktuklarını belirtti.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?