ABD’nin Dört Bir Yanında Protestolar Giderek Daha Şiddetleniyor

Amerika’nın Minneapolis şehrinde George Floyd adlı bir siyahın polis tarafından gözaltına alınırken nefessiz bırakılarak hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve ülkenin dört bir yanına yayılan protestolar şiddetini giderek daha da arttırıyor.

Başkent Washington’dan New York’a, Tulsa’dan Los Angeles’a kadar ülke genelinde çoğu şiddete dönüşen eylemler düzenleniyor. Birçok kentte sokağa çıkma yasakları ilan edilirken, giderek artan sayıda eyalette de Ulusal Muhafız Birlikleri göreve çağrıldı. Yaşanan gerilimin düzeyi, 1992 yılındaki Los Angeles olaylarını hatırlattı.

Minneapolis’te başlayan ve kısa zamanda tüm ülkeye sıçrayan protestolarda polis araçları ateşe verilirken, hem güvenlik birimleri hem de protestocular arasında yaralananların sayısı da giderek tırmanıyor.

Beyaz Saray önü yine gergindi

Başkent Washington’da Beyaz Saray önünde dün başlayan protestolar bugün de devam etti. Polis Beyaz Saray önündeki parkı ve Beyaz Saray’u uzanan tüm yolları barikatlarla kapadı. Beyaz Saray’ın çevresindeki caddeleri dolduran ve zaman zaman barikatları aşmaya çalışan protestocularla polis arasında gergin anlar yaşandı. Protestocular Gizli Servis görevlileri ve diğer güvenlik yetkililerine şişeler ve fişekler fırlattı, polis de göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Başkent sokaklarında Ulusal Muhafız Birlikleri’ne ait kamyonların turladığı gözlendi.

Bu arada Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Trump’ın Beyaz Saray önündeki için protestocular için söylediği, ‘’çitleri aşsalardı en saldırgan köpekler ve en uğursuz silahlara karşılaşacaklardı’’ ifadesine tepki gösterdi ve Trump’ı bu sözlerle siyah Amerikalılar’ı hedef almakla suçladı.

Protestocular, George Floyd’un can verirken söylediği ‘’nefes alamıyorum’’ ifadesini slogan olarak sık sık tekrarlarken, gösteride ABD bayrakları yakanlar da oldu.

Göstericiler arasında Corona virüsü salgını nedeniyle maske takanlar olsa da sosyal mesafe kurallarına pek uyulmadığı gözlendi.

Ülkenin dört bir yanında gösteriler sürüyor

Ülkenin diğer yerlerinde de gösteriler devam ediyor.

Philadelphia’da barışçıl başlayan protestolara daha sonra şiddet karıştı, en az 13 polis memuru yaralandı, en az 4 polis aracı ateşe verildi.

Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde, 1921 yılında siyahlara yönelik katliama sahne olan ve 300 kadar kişinin hayatını kaybettiği bölgede gösteri düzenlendi, göstericiler yolları trafiğe kapadı.

Florida eyaletinin Tallahassee kentinde bir kamyonet protestocuların arasına daldı. Olayda yaralanan olmadı, kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

Los Angeles’ta da ‘’Siyahları Hayatları Önemlidir’’ sloganlarıyla gösteriler düzenlendi, polis coplar ve plastik mermilerle kalabalıkları dağıtmaya çalıştı. Bir gösterici kaykayla bir polis aracının camını kırmaya çalıştı. Üzerinde sprey boyalarla yazıların yazıldığı bir polis aracı da ateşe verildi.

New York’ta da polis yetkililerinin protestocuları coplarla püskürttüğü, tutuklamalar yaptığı ve caddeleri temizlediği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Bir başka videoda da New York Polis Teşkilatı’na bağlı iki polis aracının, barikatları aşmaya çalışan bir grup protestocunun üzerine sürdüğü, bazılarını yere devirdiği görüldü.

Olayların ilk başladığı Minneapolis kentinde sokağa çıkma yasağına rağmen protestolar beşinci gününde de devam etti. Polisin göstericilere karşı tavrını bugün biraz daha sertleştirdiği gözlendi.

Kent merkezinde binlerce kişinin katıldığı gösteriye sahne olan Chicago’da da gece 9’dan sabah 6’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Minnesota Georgia, Utah, Kentucky, Ohio ve Texas eyaletlerinde de Ulusal Muhafızlar aktive edildi. Utah’taki gösteride bazı protestocuların tabanca taşıdığı görüldü. Portland, Cincinnati, Los Angeles, Atlanta, Denver ve diğer birçok kentte de gece sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı ilan eden ya da etmek üzere bir düzinenin üzerinde eyaletin olduğu belirtiliyor.

Nashville’de belediye başkanı, protestocuların bir mahkeme binasını ateşe vermesinin ardından sivil acil durum ilan etti. Dünden bu yana şiddetli gösterilere sahne olan Georgia eyaletinde de acil durum ilan edildi. Texas’ta da Vali Greg Abbott eyalete bağlı 1500 civarında askeri farklı kentlere gönderdi.

Güney Carolina eyaletinde bir televizyon kanalı muhabiri protesto sırasında atılan taşlar yüzünden yaralandı. Las Vegas’ta da 80 protestocu tutuklandı, 12 polis memuru yaralandı.