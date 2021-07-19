ABD’nin en büyük orman yangını: Los Angeles büyüklüğünde bir alan kül oldu

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Alaturka Online
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Oregon eyaletinin Bootleg bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın, tüm müdahalelere rağmen 6 Temmuz’dan beri devam ediyor. Orman hizmetleri için ayrılan bütçenin bu yangınla birlikte tamamen tüketileceği öngörülüyor.

​Aşırı sıcakların ABD’nin Kuzeybatı bölgesinde etkisini artırmasından sonra ortaya çıkan büyük yangında, Los Angeles kenti büyüklüğünde bir alanın tamamen kül olduğu ifade ediliyor. Devam eden yangında hasar gören alanın 300 bin dönümden fazla olduğu belirtiliyor.

​Ormanlık bölgede yaşayan en az 2 bin kişi tahliye edilirken, şimdiye kadar yangınların en az 160 binada hasara neden olduğu tespit edildi.

Öte yandan, Ulusal Hava Servisi’nden yapılan açıklamada, bölgede sıcaklıkların daha da artmasıyla yeni yangınlara yönelik uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, “Güneybatı rüzgarları ve düşük bağıl nem dahil olmak üzere pazartesi öğleden sonra kritik yangın koşulları bekleniyor” dendi. Açıklamada ayrıca “Yangın tahliye setinizi şimdi toplayın” ifadeleri yer aldı.

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