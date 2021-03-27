ABD’nin en yaşlı annesi oldu

New Hampshire’da öğretmen olan Barbara Higgins 13 yaşındaki kızı Molly’nin 2016 yılında beyin tümöründen ölümünden sonra hayatında beklemediği duygulara sahip olduğunu söyleyerek, “Çocuk sahibi olmak istediğimi rüyalarımda görmeye başladım, bu biraz çılgıncaydı ama kocam beni destekledi” diye konuştu.

“New Hampshire’daki tüp bebek kliniklerinin (IVF) 50’li yaşlarındaki bir kadınla çalışmayacağını biliyorduk bu yüzden eyalet dışına çıkarak Boston’da bir tane bulduk” diyerek yaşadıklarını anlatan anne Barbara dogum yaptığı güne kadar ağırlık ve spor eğitimini bırakmadığını söyledi.

Barbara yeni bebeği Jack ve 65 yaşındaki kocası Kenny ile birlikte mutluluk pozu verdi.

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