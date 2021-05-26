ABD’nin eski Moskova Büyükelçisi McFaul’dan Putin’e ABD vatandaşları Reed ve Whelan’ın serbest bırakılması yönünde çağrı

Yazan:
Alaturka Online
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden‘ın 16 Haziran’da Cenevre’de yapacağı ilk yüz yüze görüşmeden önce ABD’nin eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul‘dan Rusya liderine çağrı geldi.

Twitter hesabında Reed’in Kovid-19’a yakalandığına dair bir haberi alıntılayan McFaul, “Eğer ABD’yle istikrarlı, öngörülebilir, normalleşmiş ilişkiler isteseydi, gelecek ay Biden’la buluşmadan önce haksız yere mahkum edilen ABD vatandaşları Reed ve Whelan’ı serbest bırakırdı” ifadelerini kullandı.

Reed, 2019 yılında Moskova’da polise saldırdığı gerekçesiyle geçen yıl mahkeme tarafından 16 yıl hapse mahkum edilmişti.

Whelan, ise 2018’de Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Moskova’da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında yakalanıp gözaltına alınmış ve daha sonra mahkeme kararıyla tutuklanmıştı.

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