ABD’nin Haitililer’e Müdahale Yöntemine Tepki Artıyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, geçtiğimiz günlerde Teksas eyaletinin Del Rio şehrindeki sınır kapısından girerek Amerika’ya sığınmak isteyen 12 binden fazla Haitili’yi topluca sınırdışı etti. Ancak yönetimin kullandığı yöntemler, tartışma yarattı. Amerika’nın Sesi (VOA) Del Rio’da yaşananları yerinde izledi.

Buradaki Haitili göçmenler şanslı olanlar. Amerikan hükümeti bu sınır kapısından ülkeye giren 12 binden fazla göçmenin çoğunu sınırdışı ederken, onlar şimdilik Amerika’da kalabilen az sayıdaki göçmenden bazıları. Göçmen hakları uzmanlarına göre göre en savunmasız ve zayıf olanların kalmasına izin verilmiş durumda.

Haitili göçmen Micheline Bautiste, yaşadıklarını VOA’e şu sözlerle anlattı:

“Yalınayak yürümek zorunda kaldık, yokuşlardan indik, nehirleri geçtik. Bizim için çok ama çok zordu. Ama çok şükür buradayım.”

Micheline Bautiste, şimdi Haiti’de olan 13 yaşındaki oğluyla birlikte Şili’de üç yıl boyunca sokak satıcılığı yaparak yaşadı. Başkalarının Amerika’ya gittiğini duyunca o da kararını verdi.

Mariange Verna ise, Brezilya’dan yola çıktı ve iki ay boyunca yürüdü. Verna, özellikle Del Río Uluslararası Köprüsü’nün altındaki son altı günün zor geçtiğini söyledi.

Verna, “Üç gün içinde sadece bir lavaş yedim ve küçük bir şişe su içtim” diyor.

“Kadınlar köprü altında doğum yapıyor”

Guerline Jozef, göçmen haklarını savunan bir dernek olan Haitili Köprü Birliği’nin direktörü. California eyaletinin San Diego şehrinde yaşayan Jozef, göçmenlere yardım etmek için Del Rio’ya geldi.

Jozef, “Kadınlar köprü altında doğum yapıyor, bu çok korkunç bir durum. Bir anne, bir kadın, bir Haitili, bir Amerikalı, bir siyahi kadın olarak şahit olduklarım kabul edilemez” diyerek tepkisini gösterdi.

İnsan hakları savunucuları, Biden yönetiminin, selefi Trump yönetimi tarafından uygulamaya konan tartışmalı bir halk sağlığı kararını kullanmasını ayrımcılık olarak eleştiriyor. 42’nci madde olarak bilinen bu karar, yetkililerin göçmenleri bir halk sağlığı krizini gerekçelendirerek sınırdışı etmelerine izin veriyor. Şimdiki gerekçe de Corona virüsü.

Hak savunucularından 42’nci maddeye tepki

Göçmen Avukatı Joseph Makhandal Champagne’ye göre, “42’nci madde, Amerikan hükümetine, bu insanları hikayelerini dinlemeden, savunmalarını duymadan hemen ülkelerine iadesi için açık çek veriyor.”

Biden yönetimi, geçtiğimiz günlerde bir federal mahkeme yargıcının 42’inci maddenin çocuklu aileleri geri göndermek için kullanılmasının engellenmesine dair verdiği karara karşı çıkıyor. Yönetimin mahkeme kararına uymak için iki haftalık süresi var.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden yönetiminin politikasını şu sözlerle savundu: “Bu ülkeye gelmenin zamanı olmadığını bildiriyoruz. 42’nci maddeyi uyguluyoruz. Bu uygulama, sadece Amerika’daki kişileri korumakla alakalı değil aynı zamanda kitlesel gruplar halinde gelen göçmenleri korumakla da alakalı.”

42’inci maddenin tercihe bağlı kullanıldığını söyleyenler de var. Hukuk profesörü Karla McKanders, bazı Venezuelalı göçmenlere, ülkelerine dönerlerse başlarına kötü şeyler gelebileceği yönünde “inandırıcı bir korku içinde” olduklarını kanıtlamaları için mülakat izni verildiğini söyledi.

McKanders, “Bence insanlar neden Haiti vatandaşlarının tamamının aynı hakka sahip olmadığını merak ediyor” diyor.

Amerikalı sınır devriyelerinin at sırtındaki ürkütücü görüntüleri de tepkilere neden oldu. Biden yönetimi, görüntülerin kabul edilemez olduğunu ve yetkililerin olayı araştıracağını bildirdi. Guerline Jozef, Amerika’nın ırksal tarihi göz önüne alındığında görüntülerin daha da acı verici olduğunu söylüyor.

“İnsanların at sırtında siyahları yakalamaya çalıştığını görmek, ırk eşitliği değildir” diyen Jozef de bu görüntülere tepki gösterenler arasında.

Bu küçük grup şimdilik Amerika’da kalabilmiş olmayı kutlarken, diğerleri geldikleri yere geri dönüyor.