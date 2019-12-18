ABD’nin Irak’taki diplomatik personel sayısını azaltacağı iddia edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı‘nın, Irak’taki diplomatik personel sayısını azaltacağı iddia edildi.

Foreign Policy’de yer alan habere göre, bakanlık tarafından söz konusu karara ilişkin hazırlanan plan Senato Dış İlişkiler Komitesi’ne gönderildi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu’nda görev yapmakta olan 486 personelin, Mayıs 2020 sonuna kadar 349’a düşürüleceği kaydedilen planda, Dışişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Savunma Bakanlığı ve diğer kurumlarda çalışan personel sayısının da azaltılacağı ileri sürüldü.

Öte yandan planda, personel azaltımının ABD’nin Irak’taki hedeflerinde ve diplomatik kabiliyetlerinde herhangi bir etki oluşturmayacağı belirtilirken, bazı Cumhuriyetçi senatörlerin ise ‘ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bölgede İran etkisiyle mücadele etme hedeflerini baltalayacağı’ gerekçesiyle bu fikre karşı çıktığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Senatör Chris Murphy, planı eleştirerek, “Yönetim, Irak’taki değişken durumu az bir diplomat ekibiyle yönetebileceğimizi düşünüyor ancak elçilikteki sayımızı azaltmaya başladığımızdan beri Irak’ta sorunların baş göstermesi bir tesadüf olmayabilir. Bunun hızlı bir şekilde tersine döndürmenin bir yolunu bulmalıyız. Şayet bunu yapmazsak, korkarım ki Irak, siyasi bir çözümün olmadığı daha büyük bir krizin içine girecek ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumakta zorlanacağız” ifadelerini kullandı.