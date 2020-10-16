ABD’nin Irak’tan çekilme hamlesine dair uzman görüşü: Sembolik ve göstermelik

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD askerlerinin ülkeden çıkması konusunda özel bir teknik komisyon oluşturulduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı’ndan paylaşılan bilgilere göre, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Qassem Al-Araji ve güvenlik yetkilileri ile 15 Ekim’de düzenlenen toplantıda, ülkedeki ABD askerlerinin varlığının ele alındı. Toplantıda, ABD askerlerinin Irak’tan çekilmesini sağlamak için ABD tarafıyla koordinasyon içinde bulunacak özel bir teknik komite oluşturulmasına karar verildiğini belirtti. Kurulması kararlaştırılan teknik komitenin, 19 Ağustos 2020’de, Washington’da düzenlenen stratejik diyalog toplantısının sonuçlarından biri olduğu vurgulandı.

Süreç nasıl bu noktaya geldi?

Irak’taki ABD varlığı uzun süredir ülkenin gündeminde bulunuyor. Aralık ayında, Irak’taki Haşdi Şabi güçlerinin ABD’nin Kerkük’te bulunan K1 askeri üssünü hedef alması başlayan gerilim, ABD’nin karşı cevabı ve 31 Aralık 2019’da, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin basılması ile daha da yükseldi.

İran’ın Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin, 3 Ocak’ta, ABD’nin operasyonuyla Irak’ta öldürülmesi gerilimin zirve noktası oldu. Bunun ardından Irak Parlamentosu, 5 Ocak’ta düzenlediği olağanüstü oturumda, ABD dahil ülkedeki tüm yabancı güçlerin askeri varlığının sonlandırılması kararı aldı. Bu gelişmelerin ardından, ABD’nin Irak’ta varlığına ilişkin diplomatik görüşmeler sürüyor.

‘ABD’nin askerlerini geri çekmek için teknik komiteye mi ihtiyacı var?’

Irak konusunda çalışmaları ile bilinen Ortadoğu Uzmanı Ali Semin, konuya ilişkin görüşlerini Sputnik ile paylaştı. Semin’e göre ABD, Irak’taki askeri varlığını azaltabilir ancak ülkeden çekilmeyecek:

“ABD, Suriye’den asker azaltırken bile o askerleri hep Irak’a yerleştirdi. Çünkü ABD, Irak’tan asker çekmek istemiyor. ABD’nin Irak’taki varlıkları hemen hemen her gün, İran destekli milis güçleri tarafından saldırıya uğruyor. Bu, İran’a destek veren milis güçlerinin dikkatini dağıtmayı ve biraz onları sakinleştirmeyi hedefleyen bir adım. Askeri çekmek için komite kurmaya gerek yok. Bir ülkede askeriniz varsa, ‘çekiyorum’ dersiniz ve gidersiniz. ABD, Irak’ı hiçbir komite kurmadan işgal etti. 2003’ten beri Irak’ın bütün bölgelerinde yerleşmiş bir ABD’nin askerlerini geri çekmek için teknik komiteye mi ihtiyacı var? Hayır, yok. Bu hamleler bence sembolik ve göstermelik.”

Semin, konun arka planındaki iki başlığa daha dikkat çekti: “Bu hamle Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye de bir destektir. Kazımi, Irak’tan yabancı güçlerin çıkması yönünde bir hazırlık içinde olduğunu göstersin, biraz liderliği ve Irak milliyetçiliği ön plana çıksın diye bir oyun. Aynı zamanda, ABD seçimleri yaklaşırken, Trump’ın, ABD’nin iç kamuoyuna yönelik bir hamlesi de sayılabilir.”

‘ABD’nin, Sincar’da bir askeri üs kuracağını düşünüyorum’

Semin, Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim’de imzalanan ve PKK’nın Musul’un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandırmayı da amaçlayan anlaşmayı da hatırlatarak şunları kaydetti:

“ABD’nin, Sincar’da bir askeri üs kuracağını düşünüyorum. Sincar hem İsrail’in güvenliği için stratejik bir bölge hem de İran’ın Suriye ve Lübnan’daki milis güçlere verdiği lojistik destek koridoru olan bir bölge. Bunu kesmek için üs kurabilir.”

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