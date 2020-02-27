ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 33 koronavirüs vakası tespit edildi

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalette 33 yeni koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit ediliğini açıkladı.

Newsom, vakalardan 5’inin eyalete dışarıdan geldiğini belirtirken, ilk vakanın eyaletin Sacramento ilçesinde tespit edildiğini bildirdi.

Newsom, ayrıca yetkililerin koronavirüs konusunda sürekli olarak irtibat halinde olduğunu kaydetti.

Diğer yandan yetkililerin, eyalete yurtiçi ticari uçuşlarla 8 bin 400 kişiyi takip altına aldığı bilgisi verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada salgının ABD’de yayılabileceğini, ancak böyle bir durumun kaçınılmaz olmadığını öne sürmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının İran, İtalya ve Güney Kore’de ‘ani’ artışından ‘derin endişe’ duyduklarını belirtmişti.