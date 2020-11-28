ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

NEW YORK (AA) – ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir alışveriş merkezinde dün yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kaliforniya'nın başkenti Sacramento'daki Arden Failr Mall isimli alışveriş merkezinde dün bir saldırganın ateş açması sonucu 19 yaşındaki bir kişinin olay yerinde, 17 yaşındaki diğer kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Sacramento polisi, yaptığı açıklamada, ülkede alışveriş sezonunun açıldığı gün kabul edilen "Kara Cuma (Black Friday)" nedeniyle büyük yoğunluğun yaşandığı bir alışveriş merkezini seçen saldırganın kimliğinin henüz belirlenemediği bilgisini paylaştı.