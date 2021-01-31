‘ABD’nin koronavirüsle mücadele etmekteki başarısızlığının sebebi, Amerikan istisnacılığı’

Sputnik’e konuşan Avustralyalı ekonomi profesörü Steve Keen, ABD’deki koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin ‘başka ülkelere yardıma yetişen’ ülke olarak gösterildiğini dile getiren Keen, “Peki ülkeler salgın sırasında ABD’ye yardıma gelebilecekler mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“‘Amerikan istisnacılığı yüzünden Amerika’nın başka bir ülkeden yardım alabilmesi çok zor. Ki söz konusu anlayış, böyle bir zamanda istisnai bir şekilde kötü durumda olmalarının da sebeplerinden biri. Çinli doktorlara ve hemşirelere, hali hazırda kapasitelerini dolduran Amerikan hastanelerine destek olmaları için para veriyor olmaları gerekiyor. Dünyada koronavirüsü başarılı bir şekilde kontrol altına alabilmiş bazı ülkeler mevcut. Artık bunun için kaynaklarını harcamak zorunda değiller. Çin, Tayland, Avustralya, Tayvan ve Yeni Zelanda’da koronavirüse karşı başarılı bir şekilde çalışan doktorların, hemşirelerin ve mühendislerin Amerika’ya gidip elbette mali kaynaklarını Amerika’nın ödemek zorunda kalacağı uluslararası bir transfer olabilir.”