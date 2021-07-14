ABD’nin Küba’daki gösteriler hakkındaki açıklamasına Rus Dışişleri’nden ‘sorulu’ yorum

Telegram kanalından bir açıklama paylaşan Zaharova, ABD’nin Küba’daki protestoların bu ülkeye yönelik gelecekteki politikasını etkileyeceği şeklindeki açıklamasını, Beyaz Saray’a soru yönelterek yorumladı.

Zaharova, “Peki ya Fransa’daki son protestolar? Etkilemez mi? Paris sokaklarında öyle bir karmaşa var ki, barikatlar, tazyikli su, göz yaşartıcı gaz, otomobil kundaklamaları. Modern teknik araçlar olmasa gerçek bir Bastille Baskını olduğu düşünülebilir” diye yazdı.

Paylaşımı bir soruyla tamamlayan Zaharova, “Beyaz Saray’dan bunlar hiç görünmüyor mu?” ifadelerini kullandı.

Daha önce eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Küba’daki protestocuları desteklemesi ve yerel yönetime baskı yapması gerektiğini, Küba’daki protestocuların özgürlük talebiyle sokaklara döküldüğünü söylemişti.

Uzun süreli ABD ambargoları nedeniyle yaşanan ekonomik kriz, Küba’da hükümet karşıtı gösterilerin başlamasına yol açtı. Gıda kıtlığı ve yüksek fiyatlara karşı eylem yapan grupların ABD bayrağı taşıdıkları görülmüştü. Eylemler devam ederken başkent Havana’ya ek güvenlik güçleri sevk edildi.