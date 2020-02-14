ABD’nin Medya Devi İflasın Eşiğinde

Amerika’nın en büyük ikinci gazete grubu olan McClatchy iflas koruması için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Böylece, ABD medya sektörünün içinde bulunduğu kriz bir kez daha belgelendi.

Firma, borçlarını azaltmaya ve dijital dönüşüme odaklanırken, Miami Herald ve Kansas City Star dahil 30 bölge gazetesini işletmeye devam edeceğini bildirdi.

İflas başvurusunda yer alan yeniden düzenleme planında, gazete zincirinin, Chatham Asset Management adlı özel bir sermaye grubuna devredilebileceği ve McClatchy’nin borsa faaliyetlerinin durdurulabileceği kaydediliyor.

İflas başvurusu, McClatchy’nin ağır borç yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Gazeteciliğe Bağlılık

McClatchy Yönetim Kurulu Başkanı Kevin McClatchy, firmasının güçlü bir işletme olmaya devam edeceğini ve ailesinin beş kuşaktır benimsediği bağımsız gazetecilik ilkesine bağlı kalacağını söyledi.

McClatchy “Yeniden yapılanma süreci, firmanın geleceği için gerekli ve olumlu bir adım” dedi.

McClatchy’nin iflastan korunma başvurusu, gazetecilik sektörünün derinden sarsıldığı bir döneme denk geldi. Köklü medya kuruluşlarının çoğu, dijital haberciliğe geçişte zorlanıyor. Ayrıca, online reklam gelirlerinin büyük kısmı teknoloji platformlarına gidiyor.

ABD’nin en büyük gazete yayıncısı Gannett, sektörün zorluklarını aşmak için geçen yıl rakibi GateHouse ile birleşmeye karar verdi.

Bazı itibarlı gazeteler iflas ederken, bazıları ciddi değer kaybetti.

Amerika’da çoğu haftalık yayınlanan yaklaşık 2000 yerel gazete, son 10 yılda yok oldu. Aynı şekilde, gazetecilik sektöründeki istihdam da yarı yarıya azaldı.

McClatchy grubunun başkanı Craig Forman, firmanın yeniden yapılanma sürecinden sonra da geleneksel gazetecilik faaliyetlerini sürdüreceği konusunda iyimser.

Forman, bağımsız yerel gazeteciliğin bu kadar önemli olduğu bir dönemde, yeniden düzenlenmiş bir sermaye yapısının McClatchy’nin dijital dönüşüm stratejisini sürdürmesini ve güçlü yerel gazetecilik ilkesine bağlı kalmasını mümkün kılacağını söyledi.

McClatchy gazeteleri bugüne kadar çok sayıda ödül kazandı. Ancak 2006’da rakibi Knight-Ridder tarafından 4,5 milyar dolara satın alındığından beri firmanın borçları arttı.

Northeastern Üniversitesi gazetecilik profesörü Dan Kennedy, McClatchy’nin içinde bulunduğu üzücü duruma, artan borçları nedeniyle yeni teknolojilere yatırım yapamayan başka medya kuruluşlarının da düştüğünü hatırlatıyor.

Kennedy, gazetelerin sosyal medya ve reklam konusunda yaşadığı zorlukların, firmaların hissedarları tatmin etme ve borçlarını ödeme zorunluluğu olmasa çok daha rahat aşılabileceğini söylüyor.

Profesör, sözlerini ‘McClatchy’nin doğrudan yok olmaması çok kötü. Çünkü firma bünyesindeki gazeteler, özgürlüğe kavuştuğunda, yerel yatırımcılar bulup yeniden ayağa kalkabilir ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru yola çıkabilir’ diyerek tamamlıyor.