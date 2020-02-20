ABD’nin Merak Ettiği Stone Davasında 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Amerika Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı ve yakın dostu Roger Stone hakkında mahkeme kararını verdi ve Stone, kendisine yöneltilen Kongre’ye yalan beyanda bulunmak, adaleti engellemek, tanıkları yalan ifade vermeye zorlamak ve rüşvet vermek dahil toplam yedi suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç Amy Berman Jackson, savunma ekibinin, cezanın açıklanacağı duruşmanın, Stone’un “yeniden yargılanma” isteğiyle ilgili hüküm verilene kadar ertelemesi talebini reddetmişti. Stone’un karara itiraz hakkı bulunuyor ve hemen hapse girmesi beklenmiyor.

Trump’ın, Rusya soruşturması kapsamında suçlu bulunan yakın dostu Roger Stone’a verilen hapis cezasını ağır bulması üzerine araya girmesi ve cezayı hafifletme girişiminde bulunması, Washington’da büyük tepki almıştı.

Trump’a başkanlık kampanyası döneminde danışmanlık yapan Roger Stone, 2017 yılının Eylül ayında, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’na verdiği ifadede Rusya’nın başkanlık seçimlerine olası müdahalesiyle hiçbir şekilde bağlantısı olmadığını söylemişti.

Başkan Donald Trump, Roger Stone davasında savcılar tarafından önerilen cezayı fazla bulmuş ve duyduğu rahatsızlığı Twitter’dan paylaşmıştı. Savcılar Kongre’ye yalan söylemek dahil yedi iddiadan suçlu bulunan Stone için federal kurallar çerçevesinde 7 ila 9 yıl ceza istemişti.

Twitter mesajı sonrasında Adalet Bakanlığı Salı günü ani bir değişiklikle Stone için daha hafif bir ceza istemiş, bunun üzerine dört savcı davadan çekilmiş, savcılardan biri Adalet Bakanlığı’ndan istifa etmişti. Demokrat Partililer, Barr’ın istifa etmezse görevden azledilmesi gerektiğini dile getirmişti. Hatta Reuters haber ajansı bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde Adalet Bakanı William Barr’ın istifa etmeyi düşündüğünü yazsa da bu iddia yetkililer tarafından yalanlandı.