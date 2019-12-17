ABD’nin New Orleans kentine siber saldırı

ABD’nin New Orleans bölgesi, son yılların en büyük siber saldırılarından biriyle karşı karşıya kaldı. Saldırının neden olduğu hasar miktarı belirsiz olsa da şehir yetkilileri, kullanıcı parolalarının veya verilerin çalındığına dair hiçbir kanıtın bulunmadığını açıklandı.

New Orleans Ulusal Güvenlik ve Acil Durumlara Hazırlık Ofisi’ne göre ambulans, polis ve itfaiye dışında tüm internet siteleri devre dışı kaldı.

Webtekno’nun aktardığına göre, FBI’ın yanında diğer gizli servisler de saldırının peşine düştü. Şehrin işletmelerinin sadece yarısı, kendilerini siber saldırılara karşı savunabileceklerini söyledi.

New Orleans’ın acil durum organizasyon kurumu NOLA Ready, olayla ilgili Twitter’daki bir yayında daha fazla ayrıntı verdi:

“Bu tür olaylara karşı çok dikkatliyiz. Siber saldırının gerçekleştiği anlaşıldığı andan itibaren tüm çalışanlara, bilgisayarları kapatmaları, aygıtları fişten çekmeleri ve Wi-Fi bağlantısını kesmeleri konusunda uyarı yapıldı. Tüm sunucular da kapatıldı.”

Siber saldırılara karşı önemli rol oynayan Cyware Labs’ın kurucu üyesi ve CEO’su olan Anuj Goel, tehditle ilgili edinilen istihbaratı paylaşmanın, gelecekte bu gibi saldırıların önlenmesine nasıl yardımcı olabileceğini şu ifadelerle açıkladı:

“Yerel yönetimlere yapılan siber saldırılarındaki sayı, bu yıl New Orleans şehrine yapılan saldırıların en son örneğinde olduğu gibi endişe verici derecede yükselişe geçti. Büyük çaplı bir saldırıya yol açan güvenlik açıkları nelerdi? Tehdit unsurları, tüm devlet ağına yayılmayı nasıl başardı? Yerel yönetim, gelecekte bu tür siber saldırıları önlemek için ne yapabilir? Bunların hepsi, böyle bir siber saldırının ardından cevaplanması gereken kritik sorular. Siber saldırı hakkında elde edilen istihbarat paylaşımı, hükûmetlerin bu tür saldırıları tahmin etmelerine ve aktif olarak engellemelerine yardımcı olabilir veya onları bu saldırıları engellemede güçlendirebilir. Yapılan siber saldırı sonrasında toplanılan istihbarat paylaşılmazsa bu saldırılar devam eder ve aynı sorunlar tekrarlanır. Bu yüzden gizli servislerin, yapılan siber saldırılardan sonra elde ettikleri tüm bilgileri paylaşması gerekiyor.”