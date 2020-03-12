‘ABD’nin Ohio eyaletinde 100 binden fazla insana koronavirüs bulaşmış olabilir’

Yazan:
Alaturka Online
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ABD’de Ohio Eyaleti Sağlık Bakanlığı Direktörü Dr. Amy Action, eyaletteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

100 binden fazla insana Kovid-19 bulaşmış olabileceğini söyleyen Action, eyalette yaşayanların yüzde birinin enfekte olduğunu belirtti.

Ohio eyaletide salgına karşı önlem olarak okulların 3 haftalığına tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Resmi verilere göre eyalette son olarak 5 Kovid-19 vakası bulunuyor.

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