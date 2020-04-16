ABD’nin Ohio eyaletinde Kovid-19 tedbirleri 1 Mayıs’tan itibaren ‘aşamalı olarak’ kaldırılacak

Ohio Valisi Mike DeWine, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kovid-19 tedbirlerinin gevşetileceği mesajını vermesini takiben, eyalette uygulanan karantinanın ‘aşamalı olarak’ 1 Mayıs’tan itibaren kaldırılacağını ve eyaletin ‘açılacağını’ söyledi.

DeWine düzenlediği basın toplantısında, tedbirlerin kaldırılmasının ilk olarak resmi yönergelere uyabilecek ve çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlayabilecek şirketler için geçerli olacağnı söyledi.

Vali, iş yerlerinde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyma zorunluluğu getirilebileceğini belirtti.

#BREAKING | During Thursday’s daily news briefing, Ohio Governor Mike DeWine announced that he would look at starting to reopen the state on May 1. He says this will happen in phases. #WSAZhttps://t.co/pXMU2Jb3R7 — Chad Hedrick (@WSAZChadHedrick) April 16, 2020

Eyalet Sağlık Bakanı Amy Acton, son açıklamasında “Önümüzdeki yol birkaç aşamadan oluşacak ve eğriyi düzleştirmemize yardımcı olmak için yüksek hijyen ve halka açık alanlarda yüz maskesi takma gibi yapabileceğiniz birçok şey var” ifadelerini kullanmıştı.

Vali DeWine, ayrıca önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Vali, ‘evde kal’ talimatı ve okulların yeniden açılması gibi konuların gelecek hafta ele alınacağını, öncelikle eyalet yetkilileriyle görüşmek istediğini dile getirdi.

Ohio eyaletinde son olarak toplamda 8 bin 114 Kovid-19 vakası tespit edildi ve 339 kişi hayatını kaybetti.

Eyalette 707’si yoğun bakımda olmak 2 bin 331 kişi virüs nedeniyle hastanelerde tedavi altında.