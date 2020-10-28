ABD'nin Riyad Büyükelçiliği vatandaşlarını olası füze ve İHA saldırılarına karşı uyardı

RİYAD (AA) – Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği, vatandaşlarını bugün füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları olasılığına karşı uyardı ve tetikte olmalarını istedi.

Büyükelçiliğin internet sayfasında yer alan ve sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada, Riyad'a doğru bugün olası füze veya insansız hava aracı saldırıları hakkındaki raporların takip edildiği belirtilerek vatandaşlarının teyakkuzda olmaları istendi.

Açıklamada, bir patlama veya siren sesi durumunda derhal siper aranması gibi bu tür saldırılar durumunda alınması gereken önlemlere yer verildi.

Konu ile ilgili Suudi Arabistan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, 25 Ekimde Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne 2 saldırı ve yine ülkenin güneyine bir saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

İran destekli Husiler 24 Ekim'de de Suudi Arabistan'ın güney kesimindeki Cazan ve Ebha kentlerindeki havaalanları ile Hamis Muşayt bölgesindeki üsse İHA'larla 3 saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.