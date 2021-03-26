ABD’nin son yarım asırda girdiği savaşları kaybetmesinin sebebi açıklandı

Lawrence Korb imzalı yazıda, Pentagon yetkilisi Bing West’in daha önce ABD’nin son 50 yılda Vietnam, Irak ve Afganistan olmak üzere üç büyük savaşı kaybettiğini ifade ettiği, sebeplerini de asker ve politikacıların eylemlerine ve toplumdaki eğilimlere bağladığı anımsatıldı.

Yenilgilerin başlıca sorumlusunun politikacılar olduğunu kaydeden Korb, Vietnam’daki yenilginin kaçınılmaz olduğunu kaydederek ABD idaresinin savaşa girme kararı aldığını ama bunun sonucu binlerce ABD askerinin öldüğünü belirtti.

ABD’nin asılsızca Irak’ı kitle imha silahı geliştirmekle suçladığını ama sonuç olarak bu silahı asla bulamadığını hatırlatan gazeteci, Irak savaşı sonucu ABD’nin petrol yataklarını kontrol etme fırsatını yakalamasına rağmen petrolden elde edilen tüm gelirin ülke bütçesini teğet geçerek özel şirketlerin kasasına girdiğini kaydetti.

ABD ordusunun Afganistan’da da hiçbir değişiklik elde edemediğini belirten Korb, 20 yılda sadece kendi itibarına onarılamaz zarar verdiğini vurguladı.