ABD’nin Süleymani’yi öldürmesine Fransa’dan tepki: Dünya daha tehlikeli bir yer haline geldi

Fransa’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Amelie de Montchalin, ABD yönetiminin ‘İran’ın iki numarası’ diye nitelenen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye suikast düzenlemesini “Dünyayı daha tehlikeli yaptı” diye değerlendirdi.

‘Korktuğumuz gerçekleşti’

RTL radyosuna konuşan De Montchalin, “Daha tehlikeli bir dünyaya uyandık” uyarısını yaparak ekledi:

“Korktuğumuz gerçekleşti: ABD ile İran arasında gerilim artıyor. Öncelik bölgenin istikrara kavuşması.”

#BREAKING: French Europe minister Amelie de Montchalin tells RTL radio: Killing of Iranian military commander Major-General Qassem Soleimani at Baghdad International Airport has made world “more dangerous” pic.twitter.com/ifJ2dcSpQw — I.E.N. (@BreakingIEN) January 3, 2020

‘Gerilimin düşmesi için Macron devreye girecek’

Ortadoğu’da tırmanan çatışma ortamının teskin edilmesine yönelik çaba gösterilmesi çağrısı yapan Fransız bakan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ve diğer üst düzey yetkililerin bölgedeki aktörlerle görüş alışverişinde bulunacağını belirtti.

‘Taraf değil, arabulucuyuz’ mesajı

De Montchalin şunları söyledi:

“Böyle operasyonlarda tırmanmanın başladığını görürüz, ama bizim her şeyden önce istediğimiz, istikrar ve gerilimin düşmesidir.”

“Fransa’nın dünyanın her yerindeki tüm çabası, barış ya da en azından istikrar için gerekli şartları yaratmayı garanti altına almaktır.”

“Bizim rolümüz taraf tutmak değil, ama herkesle görüşüp konuşmak.”