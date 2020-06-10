ABD’nin süper uçak gemisi USS Gerald Ford, testler sırasında yeniden arızalandı

ABD Donanma Enstitüsü’nün haber sitesi USNI News’in haberine göre USS Gerald R. Ford (CVN-78) uçak gemisi, pazar günü yapılan son deniz testi sırasında arızalanarak limana döndü.

Gemideki Elektromanyetik Uçak Fırlatma Sisteminde (EMALS) meydana gelen arıza gemi üzerinden uçak kalkışları 5 gün süreyle askıya alındı.

Arızaların pilot ve mürettebatın güvenliğini etkilemediği de ifade edildi.

ABD Donanması’na Mayıs 2017’de teslim edilen ancak çıkan sorunlar nedeniyle bir türlü tam kapasiteyle kullanılamayan Gerald R. Ford sınıfı süper uçak gemisi, arızaların onarılamaması nedeniyle kıyıda durmaya devam edecek.

ABD’ye 12.9 milyar dolara mal olan yeni nesil Gerald R. Ford sınıfı uçak gemisinin yapımına 2009’da başlandı, gemi 2017’de donanmaya teslim edildi ancak çıkan sorunlar nedeniyle bir türlü tam kapasiteyle kullanılamadı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bu sınıftan 10 ila 12 arasında gemi inşa etmeyi planlıyor.