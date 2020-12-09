ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Rayburn, Suriye’de DSG yöneticileriyle görüştü

ABD Dışişlerinden yapılan açıklamada, Rayburn’ün 28 Kasım’dan bu yana Türkiye, Mısır, Bahreyn, İsrail ve YPG kontrolünde bulunan Suriye’nin kuzeydoğusundaki bazı yerleşimleri ziyaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Özel Temsilci, İsrail, Türkiye ve Mısır’da, Suriye’deki durumu ele aldı. Burada ana konular, ortak tehditlerle mücadele ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriye savaşına kalıcı, barışçıl ve siyasi çözüm bulunmasıydı.” ifadeleri kullanıldı.

Rayburn’ün, 4-5 Aralık’ta Bahreyn’de düzenlenen Manama Diyaloğu toplantılarına iştirak ettiği aktarılan açıklamada, Özel Temsilci’nin, 7 Aralık’ta da Demokratik Suriye Güçleri (DSG) yöneticileri ile görüştüğü bildirildi.