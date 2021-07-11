ABD’nin Suriye’deki üslerinden biri daha roket saldırısına uğradı

Suriye’nin resmi SANA haber ajansı, yerel kaynaklara atıfla, Deyr ez Zor’daki el Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne roket ile saldırı düzenlendiğini aktardı. Haberde, saldırı neticesinde gerçekleşen tahribatın boyutlarına ilişkin bir bilgi yer almadı.

Ancak bu, son günlerde Suriye’deki ABD güçlerinin hedef alındığı ilk saldırı değil. Deyr ez Zor’da dün gece de yine ABD güçlerinin üs olarak kullandığı bir yakıt fabrikasına roket saldırısı düzenlenmiş, burada bir patlama gerçekleşmişti.

Pentagon yetkilileri, RİA Novosti’ye açıklamalarında, saldırıyı doğrulamış, ilk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetmişlerdi.

Suriye hükümetinin ya da Birleşmiş Milletler’in izni olmadan yasadışı bir biçimde güçlerini bu ülkede bulunduran ABD, buradaki en zengin petrol ve gaz sahalarının yer aldığı kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde kontrolü fiilen elinde tutuyor.

Suriye hükümeti, ABD askerlerini ‘işgalci güç’ olarak kabul ediyor ve karşı tarafı ülkenin petrolünü çalarak ‘korsan devlet’ olmak ile suçluyor.

Rusya da defalarca, ABD askerlerinin Suriye’de bulunuşunun yasadışı olduğunu belirtti ve Washington’a güçlerini bu ülkeden çekme çağrısı yaptı.