ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nden açıklama geldi

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesine riayet etmeyi teyit eder” denildi.

41’İNCİ MADDE NEDİR?

Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesinde konsolosluk çalışanlarının kişisel dokunulmazlıkları ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Sözleşmede şu ifadeler kullanılıyor:

1- Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

2- Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3- Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.

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