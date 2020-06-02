ABD’nin Virginia eyaletinde 200 protestocu sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı

Virginia Özgürlük, Adalet ve Eşitlik Savunucuları adlı grubun lideri Phil Wilayto, eyalete bağlı Richmond‘da yaklaşık 200 protestocunun sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandığını duyurdu.

Wilayto, yaptığı açıklamada protestocuların darbedilmediği ya da yaralanmadığı bilgisini paylaşarak, anca cezaevine götürülmeden önce birkaç saatlerini otobüslerde geçirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

“Otobüslerde tuvalet yoktu, bu yüzden polis her aracın arkasına bir kova koydu” ifadelerini kullanan Wilayto, bazı durumlarda 19 saate kadar süren bu durumun bir işkence ve gençler için travmatik bir durum olduğunu kaydetti.

Wilayto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan yasakların söz konusu protestoların sebebi olduğunu dile getirdi.

Wilayto, “Bu yasaklar, virüsün tehlikelerine karşı önemli olmakla çalışan insanlar üzerinde ciddi bir ekonomik etkiye sahip” değerlendirmesinde bulundu.