ABD'nin Virginia eyaletinde çıkan silahlı çatışmalarda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

VIRGINIA BEACH (AA) – ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde çıkan silahlı çatışmalarda 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Virginia Beach polisinden yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 23.20 sularında sahil bölgesinde silahlı çatışma yaşandığı duyuruldu.

Silah seslerinin duyulduğu ilk noktada 1 kişinin ölü, 8 kişinin yaralı bulunduğu kaydedildi.

Olay yeri incelemesi sırasında ilk noktanın yakınlarında polisin bir kişinin ateşine karşılık vermesi sonucu ikinci ölümün gerçekleştiği belirtildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken silahlı saldırıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen kişilerin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Virginia Beach Emniyet Müdürü Paul Neudigate ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İki farklı olay yeri var. Çok kaotik bir olay yaşıyoruz, çok kaotik bir gecemiz var. Durumu kontrol altına aldık, sorumluların hesap vermesini sağlayacağız." dedi.