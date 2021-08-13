ABD’nin yangınlar için gönderdiği helikopter Dalaman’da

ABD’nin yangın yardımları için gönderdiği iki helikopteri ve mürettebatını Dalaman Havalimanı’nda ABD’nin Türkiye Büyükelçisi David M. Satterfield karşıladı. Büyükelçi Satterfield yaptığı açıklamada “Türkiye, COVID-19’la mücadelenin başlarında yardım çağrımıza kişisel koruyucu ekipman sağlayarak yanıt vermişti. Biz de, Türkiye’nin destek talebine cevaben bu jeste karşılık vermekten gurur duymaktayız. Bu girişim, ABD-Türkiye arasındaki derin ilişkileri güçlendiren karşılıklı adımların bir başka örneği olup, ortaklığımıza ve ikili ilişkimize yapılan bir yatırımdır” ifadelerini kullandı.

YAŞAR ANTER

Muğla’nın Dalaman ilçesindeki Dalaman Havalimanı’na bugün öğle saatlerinde gelen ABD’ye ait CH-47 Chinook tipi iki helikopterin mürettebatını ABD’nin Türkiye Büyükelçisi David M. Satterfiled karşıladı. ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Satterfield daha sonra havalimanındaki yangın kontrol merkezine giderek Muğla ve bölgedeki yangınlarla ilgili bilgi aldı.

“BU GİRİŞİMLER ABD İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ DERİN İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEKTEDİR”

Büyükelçili Satterfield yaptığı açıklamada “Amerikan halkı adına ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ABD Avrupa Komutanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ile ortaklık içinde hareket ederek, bugün CH-47 Chinook tipi iki helikopteri ve 18 mürettebat üyesini Muğla Dalaman Havalimanı’nda karşılamaktan onur duydum. CH-47 Chinook tipi helikopterler, “Bambi Kovaları” kullanarak yük başına 7500 litreye kadar su taşıyabilmektedir ve Türkiye’nin orman yangınlarını ve özellikle de yerleşim alanlarını tehdit edebilecek yangınları durdurma çabalarına yardımcı olmak amacıyla Türkiye’ye gelmiştir. Yangınla mücadele mürettebatımızın üyeleri, Türk meslektaşlarıyla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklemektedir” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ”

Satterfield açıklamasını şöyle tamamladı:

* Türkiye, COVID-19’la mücadelenin başlarında yardım çağrımıza kişisel koruyucu ekipman sağlayarak yanıt vermişti. Biz de, Türkiye’nin destek talebine cevaben bu jeste karşılık vermekten gurur duymaktayız. Bu girişim, ABD-Türkiye arasındaki derin ilişkileri güçlendiren karşılıklı adımların bir başka örneği olup, ortaklığımıza ve ikili ilişkimize yapılan bir yatırımdır. Dostumuz ve NATO Müttefikimiz Türkiye’ye olan taahhüdümüze bağlıyız. Birlikte daha güçlüyüz.

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