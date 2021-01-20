ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı adayı Blinken, “İsrail'deki büyükelçiliğin Kudüs'te kalacağını” açıkladı

WASHINGTON (AA) – ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken, bakanlığı döneminde ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğinin Kudüs'te kalacağını ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı sürdüreceklerini açıkladı.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı adayı Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesindeki oturumda adaylığının onaylanmasından önce senatörlerin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık 4 saat süren oturumun ikinci bölümünde Blinken'a, Donald Trump yönetiminin aldığı ve "ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan" kararı soruldu.

İsrail'e verdikleri desteği sürdüreceklerini vurgulayan ve bu ülkenin ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiki olduğunu belirten Blinken, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı sürdüreceğiz ve büyükelçiliğimiz de Kudüs'te kalmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Blinken ayrıca, ABD'nin Kuzey Kore ile ilişkilerini ne şekilde revize edeceği konusunda müttefikleriyle görüştükten sonra bir yol haritası belirleyeceğini söylerine ekledi.

Türkiye ile ilgili bir soru üzerine Blinken, "Türkiye bir müttefik ama bir müttefikin davranması gerektiği gibi davranmıyor." değerlendirmesini yaptı.

Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken, Senato Genel Kurulunda yapılacak oylamada salt çoğunluğun oyunu alması durumunda ülkenin 71. dışişleri bakanı olacak.