ABD’nin yeni Rusya Büyükelçisi: Trump ilişkileri düzeltmek için elimden geleni yapmamı istedi

Rus RBK gazetesine konuşan ABD’nin yeni Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Trump’ın kendisinden Washington ve Moskova arasındaki ilişkileri düzeltmek için elinden gelen her şeyi yapmasını istediğini ifade etti.

Sullivan, “Başkan Trump 6 ay önce beni aday gösterdi ve göreve geldikten sonra ABD ile Rusya arasındaki ilişkileri düzeltmek için elimden geleni yapmamı istediğini söyledi” diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son 6-7 yıldır çok zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Sullivan, “Bu nedenle benim görevim, ilişkilerin düzeltilmesi için mümkün olan her şeyi yapmak” ifadelerini kullandı.

Trump’ın ABD’nin Moskova Büyükelçiliği için gösterdiği eski Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan’ın adaylığı ABD Senatosunda geçen aralıkta onaylanmıştı.