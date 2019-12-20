Abdülhamit Gül: Bir hukukçu olarak iyi hal indirimini anlayamıyorum

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Kadına yönelik şiddet sadece genelgeyle sona erdirilecek bir konu değil. Elim bir cinayet oluyor; infial var ama duruşmadaki tavırdan dolayı iyi hâl indiriminin yapılmasını, ben bir hukukçu olarak asla anlayamıyorum” dedi.

TBMM’deki bütçe görüşmelerinde CHP’li Gamze Taşçıer, Güneş Karaçoban ve Fatma Şengül olaylarına ilişkin davalarda sanıklara iyi hal indirimi yapıldığını hatırlattı. Bakan Gül de bu konuda şunları söyledi:

“Bu konuda akademisyen ve uygulayıcılarla bir çalışma yürütüyoruz. İnfial olan bir hadisede yani duruşmadaki tavırdan dolayı iyi hal indiriminin yapılmasını ben bir hukukçu olarak asla anlayamıyorum. O kadının canına kastediyorsun, kadını öldürmüşsün. Böyle bir yaklaşımın, duruşmadaki hal, tavır değil yani o kadının canına kastediyorsun, kadını öldürmüşsün, duruşmada iyi halli olarak… Bunu asla kabul edemiyoruz. Yargıtay’ın da iyi hal indirimiyle ilgili ‘Neden iyi hâl indirimi yaptınız ?’ şeklinde bozduğu kararlar var. Bu konuda hem uygulamada hem farkındalık hem de yasal düzenleme anlamında da çalışmamız da var”

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