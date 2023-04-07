Abdülkerim Bardakcı’dan Galatasaray’a kötü haber

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Başakşehir’i ağırlayan Cim Bom, ligde 7-0 mağlup ettiği rakibi karşısında bu kez şok yaşadı. Okan Buruk’un savunmada rotasyon denediği, VAR’dan dönen gollerin, penaltı beklentilerinin damga vurduğu, Emre Belözoğlu’nun atıldığı maçta rakibine 3-2 yenilen Sarı-Kırmızılılar, çifte kupa hedefinde ilk darbeyi aldı. Başakşehir’in yarı finaldeki rakibi ise Trabzonspor’u eleyen Ankaragücü oldu.

3 GOLE ENGEL OLAMADI

Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir karşılaşmasına Cim Bom’un savunmasının lideri olarak başladı. Geri bölgede Kaan Ayhan’la beraber iyi bir ikili olmakta güçlük çeken Abdülkerim, mücadeleci bir görüntü sergilese de performansı, yenen 3 gole engel olamadı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAKATLANDI

Tecrübeli savunmacı, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. 85. dakikada kenara ‘değiştir’ işareti yapan Abdülkerim, yerini Bafetimbi Gomis’e bıraktı. Bir hayli üzgün olduğu gözlenen tecrübeli oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları teselli etti.

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Başakşehir, Galatasaray’a karşı ligdeki 7-0’lık yenilginin rövanşını kupada alırken Sarı Kırmızılı camiada Abdülkerim’in sakatlığı moralleri bozdu. Aşil tendonunda ağrı hisseden milli oyuncunun durumu belli oldu. Sarı Kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncunun sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı’nın sponsorumuz Liv Hospital’da yapılan tetkikleri sonucunda sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.