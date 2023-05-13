Abdülkerim Bardakcı’ya sürpriz talip

Sezon başında Marcao’yu alan ve Victor Nelsson’u bitirmeye yakın olan Sevilla, Galatasaray maçlarını takibe devam etti. Fakat Sevilla’nın ilgisini bu kez de Abdülkerim Bardakcı çekti.

İspanyollar, sarı-kırmızılı takımda Marcao’nun boşluğunu fazlasıyla dolduran 28 yaşındaki stoperi gözüne kestirdi. Nelsson için Galatasaray’ın kapısını çalacak Sevilla, Abdülkerim için de sürpriz bir hamle yapabilir.

Abdülkerim, 26 maçta 3 gol, 2 asistle hücuma da önemli katkı sağladı.

Galatasaray’ın sezon başında Konyaspor’dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki stoperin sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

(Sabah)