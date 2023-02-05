Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesi ayrılığı bu sözlerle açıkladı

Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya ilişkin görüşlerini paylaşan tecrübeli çalıştırıcı, “Öncelikle Galatasaray, bu senenin geçen sene bize benzer gidişatına sahip. Puan ortalaması ve kulübün, Okan Hoca ve ekibinin, taraftarın yakaladığı enerji ile… Özellikle içeride iştahlı ve arzulu oyunları ile bireysel oyuncu performansları var. Belli bir oyun kalıpları var ve bunu en iyi şekilde uygulamaya çalışıyorlar. Bununla birlikte de fırsatlar var. Zaafları da var. Biraz bu hücum performansı, iştahları, baskıları… Bazen 7 kişiyle geliyorlar. Bununla ilgili fırsatlar da var. Bununla ilgili çalıştık. Galatasaray’a burada baskıları iyi yapmamız gerekiyor. İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Bazen bu baskıları kıracaklar. Geçişlerde de durumu doğru kurgulamamız gerekiyor. Kazanmak için geldik. Geçen sezonun şampiyonuyuz. Yarışın içinde tekrar olabilmek için şansımızı sonuna kadar deneyeceğiz” dedi.

‘Şiddetli bir şekilde ifade etti’

Djaniny’nin durumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Avcı, “Hayat her gün bir deneyim gösteriyor. Her gün bu oyunun içinde yönetirken birçok şeyle karşılaşabiliyoruz. Kafilenin içerisindeki bir oyuncu, teknik olarak bir 11 oyuncusu… Geçen sene de şampiyonlukla beraber çok önemli katkılar sağlamış, çok da özel bir oyuncu. Kulüpten ayrılma isteğini çok şiddetli bir şekilde ifade etti. Ben, bu takımın teknik direktörüyüm. Ben de teknik olarak bunun doğru olmadığını ifade ettim. Çünkü mevkiisel olarak eksiklerimiz var. Kadro yapısı, planlama zaten bizi hep formasyonda da arayışlara itti. Djaniny, böyle bir direnç gösterince bundan sonrası yönetim kuruluna aitti. Yönetim de böyle bir karar verdi. Trabzonspor Kulübü’nün menfaatleri doğrultusunda bir karar olduğuna bakacağız. Bu yaşadıklarımızdan neler çıkaracağız? Tekrar oyuna ve maça dönmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Lahtimi tercihi sorulan Bordo-Mavililerin hocası, “Lahtimi de bizim geçen seneden de takip ettiğimiz yetenekli bir oyuncu. Bazen bu maçlar fırsat olabilir. Son haftalarda iyi de çalışıyor. Tüm takım da ona yardımcı olmaya çalışacak. Bu fırsatı inşallah Lahtimi ve diğerleri de iyi kullanır” yanıtını verdi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım hakkındaki soruyu da yanıtlayan Abdullah Avcı, “Trabzonspor taraftarı her yerde var. Onlar inatlarıyla şampiyonluğu hep kovaladılar. İstanbul’da gördüğünüz gibi fırtına var. Hava şartları kötü. Umarım sahaya da aynı şekilde yaşar bu mesaj. Bu şekildeydi” dedi.