Abdullah Avcı: Trabzonspor bu süreçten çıkacaktır

SonSüper Lig’in 23. haftasında Bordo-Mavililer, Galatasaray deplasmanından eli boş döndü. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor’u yenerek yeniden moral bulan Trabzonspor, Nef Stadyumu’nda Maxi Gomez’in golüyle 12. saniyede öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Dries Mertens ve Mauro Icardi’nin gollerine engel olamayan Karadeniz ekibi sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

‘Böyle bir deplasmanda en iyi başlangıcı yaptık’

Mücadelenin ardından da Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Takımının mağlup olacak bir oyun oynamadığını kaydeden tecrübeli hoca, “Galatasaray 2-1-7’yi alıp hücumda sayısal olarak çok fazla olabiliyor. Camiayla, tribünle beraber enerjileri birleşmişlerdi, baskılı başlayacaklarını biliyorduk. Biz böyle bir deplasmanda en iyi başlangıcı yaptık. Golü bulduk, oyun ortada giderken bir tane geldi, gol oldu. Sonra rakibin iştahı ve arzusu artıyor. İlk yarı dengeli gitti ama ikinci yarıda oyuncu performansları farklılaştı. Erken final pasları yaptık ve çabuk top kayıplarıyla oyun geçişe döndü” dedi.

Trezeguet’e eleştiri!

Trezeguet’nin, Yunus’a yaptığı müdahale sonrasında Aslan’ın kazandığı penaltı konusunda Mısırlı oyuncusunu eleştiren Avcı, Enine giden oyuncuya penaltı yaptırmanın mantığı yok. Yönlendirerek devam edebilirsin. 2. golü yedikten sonra biz topu kaybediyoruz, onlar sonuçlandırıyor. Daha akıllı ve daha sakin olabilirdik. Son bölümde ise duran toplardan 4 pozisyona girdik. Mağlup olunacak oyun yoktu diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’a ve Okan hocaya tebrik

Sarı-Kırmızılılar’ı da tebrik eden deneyimli teknik adam, “Geçen seneyle aynı puan ortalamasıyla gidiyoruz. Galatasaray bizim gibi… Biz dahil şampiyonluk yolundaki tüm rakiplerini yendiler. Galatasaray’ı ve Okan hocayı tebrik ediyorum” yorumunu yaptı.

‘Kazanmak bu takımın genlerinde var’

Umutlu olduğunu da sözlerine ekleyen başarılı çalıştırıcı, “Gerçekçi konuşmak lazım, yarıştan biraz uzak kaldık ama Trabzonspor bu süreçten çıkacaktır. Maç kazanmak bu takımın genlerinde var. Buradan çıkacağız, geri bildirimleri yapacağız. Konferans Ligi başlıyor, oraya da odaklanacağız. Son iki senedir şampiyonluk yaşamış bir takıma ilk defa kaybettik. 27 aydır rekorlar kırıyoruz. Bunlar kolay değil” açıklamasında bulundu.

Djaniny’nin, Birleşik Arap Emirlikleri transferi hakkında da konuşan Abdullah Avcı sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Djaniny 11 oyuncusu, yaşadıkları, bize hissettirdikleri, geçen sene şampiyonlukta büyük katkı sağlamış bir isim. Kurum önemlidir, kulübün menfaatleri doğrultusunda transferine izin verdik. Lahtimi de yatırım yaptığımız bir oyuncu. Değişiklik bir taktiksel değişimdi ama giren oyuncular taktiksel olarak çok katkı sağlamadı.”