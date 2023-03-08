Abdullah Avcı, vedalaşmak için Trabzon’a geldi

Trabzonspor ile 1’i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Teknik Direktör Abdullah Avcı, dün istifa ettiğini açıklamıştı. Trabzonspor’daki 2.5 yıllık görevinden ayrılan Avcı, futbolcularla ve kulüp personeliyle vedalaşmak için kente geldi. Bordo-mavili taraftarların çiçek ile havaalanında karşıladığı Abdullah Avcı, “Her şey için teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon 38 yıl sonra Trabzonspor’u, Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Teknik Direktör Avcı, taraftarlara teşekkür ettikten sonra kendisini bekleyen araç ile havalimanından ayrıldı.