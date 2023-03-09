Abdullah Avcı’dan veda sözleri: “Ayrılışın da böyle olması harika bir örnek”

Olağanüstü genel kurul kararı alınan ve Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlıktan istifası sonrasında Bordo Mavili ekibin Teknik Direktörü Abdullah Avcı da görevinden istifa etti. İstanbul’da vekil başkan Ertuğrul Doğan’a istifasını sunan Abdullah Avcı, ayrılık hazırlıkları için dün Trabzon’a döndü.

59 yaşındaki teknik direktör, vedalaşma turları kapsamında ziyaret ettiği TSYD Trabzon Şubesi’nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Abdullah Avcı uzun bir aradan sonra Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğu “Şampiyonlukta da geçen süreçte de kırılan rekorlarda da taraftar, yönetim, çalışan, personel herkes bunun bir parçası. Hep beraber kazanıyoruz hep beraber kaybediyoruz. Yüksek bir enerjiyle şehre geldim. Bu enerjiyi bana ve takıma çok iyi yansıttılar ve bunun karşılığını uzun süre beklenen şampiyonluk ile aldık.” sözleriyle anlattı.

‘HARİKA DUYGULAR YAŞADIK’

Yaşadıklarından dolayı çok mutlu olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, “Şampiyon olduktan sonra da harika duygular yaşadık. Buraya gelirken böyle bir hikaye, böyle bir senaryo yazacaksın deseler, buna kimse hemen böyle olacak demezdi. Şükürler olsun iyi niyetli, samimi olursan hayat sana bunun fırsatlarını veriyor. Böyle büyük bir camiada bunun örtüşmesi benim adıma mutluluk verici. Varlığımı tekrar hissettiğim, çok güzel duyguların karşılıklı yaşandığı büyük bir camiada bunları yaşadığım için çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

‘HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Ayrılık sürecine dair de açıklamalarda bulunan Avcı, “Belki de Trabzon’da ilk defa böyle bir ayrılık oluyor. Ayrılışın da böyle olması harika bir örnek. O yüzden herkese teşekkür ediyorum.” dedi.