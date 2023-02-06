Abdullah Avcı’nın serisi bozuldu!

Maçtan önce ‘Bu akşam İstanbul’da #fırtına var’ tweeti atan ve bu paylaşımı sosyal medyada 4 milyondan fazla görüntülenen Abdullah Avcı, tüm planlarını zafer üzerine yapmıştı. Bordo Mavililer, zorlu Galatasaray deplasmanında maç başlar başlamaz öne de geçti ancak devamını getiremedi. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez İstanbul’da bir derbiyi kaybetti. Tecrübeli hoca ile daha önce çıktığı 6 büyük maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Fırtına, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a deplasmanda hiç yenilmemişti.

Genelde 3. yenilgisi…

Karadeniz ekibi, genel tabloya bakıldığında ise Avcı yönetiminde çıktığı 14. derbide 3. yenilgisini yaşadı. Akyazı’da ligde 36 maçlık kaybetmeme serisine sahip olan Trabzonspor’un, deplasmandaki kötü gidişatı dün de devam etmiş oldu. Bordo-Mavililer, sırasıyla Karagümrük, Alanya, Hatay ve Galatasaray’a dış sahada boyun eğdi.

Okan Buruk’a karşı 2. mağlubiyeti

Süper Lig’de Okan Buruk’a karşı 11. kez rakip olan Abdullah Avcı, 2. yenilgisini aldı. Söz konusu periyotta Avcı’nın takımları 4 galibiyet alırken, 5 mücadele beraberlikle sonuçlanmıştı. Öte yandan Avcı, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da Okan Buruk’a karşı 4 maçın hepsini kazanmıştı. Eski öğrencisine bu kez kaybeden Abdullah hoca, deplasmandaki kötü gidişata son veremedi.

Bartra yerine Hugo tercihi

Abdullah Avcı, Antalyaspor karşısında 2-0 kazanan kadrodan sadece 2 ismi değiştirdi. Al Sharjah’a transfer olan Djaniny’nin yerine Lahtimi ilk 11’e girdi. Stoperde ise Bartra’nın yerine Vitor Hugo oynadı. Antalya mücadelesinde kasığından problem yaşayan İspanyol futbolcu, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Avcı, 2-1 yenik duruma düştükten sonra üst üste hamlelerde bulunmasına rağmen değişikliklerden verim alamadı.