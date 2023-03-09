Abdullah Avcı’yı Trabzon havalimanında duygulandıran veda

Trabzonspor’da yapılacak olağanüstü genel kurulda göreve gelecek olan yeni yönetimin önünü açmak için görevinden ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularla ve yakınlarıyla görüşüp veda ziyaretlerini tamamladı.

İstanbul’a gitmek üzere saat 21.30’da Trabzon Havalimanı’na gelen Abdullah Avcı’yı havalimanı girişinde taraftarlar karşıladı. Avcı, kendisini uğurlamaya gelen taraftarlarla kucaklaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Avcı, kariyerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadığı Trabzonspor’da taraftarların havalimanında söylediği Kazım Koyuncu’nun ‘İşte Gidiyorum’ şarkısının yanı sıra sevgi gösterisi karşısında duygulandı.

DHA’ya konuşan Abdullah Avcı, “Herkese teşekkürler. Trabzon’u da Trabzonspor’u da çok seviyorum” sözleriyle veda etti. Abdullah Avcı, havalimanının VIP bölümünden geçerek saat 22.00 uçağıyla İstanbul’a hareket etti.