Abdullah Gül’den açıklama: Ülkelerimizi iyi yönetirsek…

26. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin son gününde konuşan Gül, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Depremin etkilediği tüm şehirleri gezdiğini ve tarifi mümkün olmayan bir yıkımla karşılaştığını belirten Gül, şöyle devam etti:

“Ülkelerimizi hazırlıklı yapmamız gerektiğini görmüş olduk. Hem felaketler öncesinde hem de sonrasında önemli ama öncesi daha önemli çünkü yıkımla karşılaşmayalım. Bu acıyı minimize etmek için hazırlanmak gerekiyor. Şehirlerimizi düzgün yerlere ve binalarımızı iyi yapmak gibi şartlar gerekiyor. Ülkelerimizi iyi yönetirsek, kurumları doğru, kurallarımızı doğru yaparsak ve yüksek standartları uygular ve uygulandığını kontrol edersek, gerektiğinde cezalar verirsek, felaketler ortaya çıktığında mücadele daha kolay hale gelir.”

Gül, deprem sonrasında sivil toplum kuruluşlarının öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkati çekerek, Türk halkının dayanışmasının da dünyaya örnek olduğunu kaydetti.

Dünyanın birçok ülkesinden yardım için Türkiye’ye gelen ekiplere de teşekkür eden Gül, bu yardımların asla unutulmayacağını söyledi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine de değinen Gül, “BM Güvenlik Konseyi üyesi Rusya, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve siyasi yapısını hedef almış oldu. Bu acı bir şey. Dünya barışını sağlamakla görevli ülkelerin sorumluluğu tabii ki daha çok. Bunlardan birisinin, savaşı tüm BM ilkelerini çiğneyerek başlatması en acı şey.” ifadelerini kullandı.

Gül, savaşın durması için yapılan mücadelelerin maalesef yeterli olamadığını, bu konuda daha çok çalışılması gerektiğini ifade etti. Savaşın özellikle gıda alanındaki etkilerini anlatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gıda meselesi çok büyük problemler yarattı. Türkiye, BM ile gıda koridorunu çalıştırmak konusunda çok büyük başarılar ve katkılar sağladı. Ama fiyatlar hiçbir zaman inmedi. Geçenlerde Alman Araştırma Enstitüsü, Rusya-Ukrayna savaşının dünyaya maliyetinin 1,6 trilyon dolar olduğunu söyledi. Bu miktar sağlığa, eğitime, başka şeylere harcansa ne olurdu, diye düşününce yine üzülmemiz gerekiyor. ”

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, savaşı durdurmak için tüm ülkelerin daha aktif rol alması gerektiğini vurgulayarak, “Dünya için, insanlık için çok üzücü durumlar. Bu savaşı durdurmak için herkesin elinden geleni yapması lazım. Kim, hangi inisiyatifi alırsa onu desteklemek lazım. Zararın neresinden dönersek kar, diye düşünmeliyiz. Bütün ülkeler eminim bu yönde çalışıyorlar. Türkiye de hükümetimiz de elinden geleni yapıyor. ” (AA)