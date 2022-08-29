Abdullah Gül’den videolu açıklama: Hakkımdaki insafsız bir yalana cevabımdır

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den dikkat çeken videolu açıklama… Gül, yarın kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 2 dakika 20 saniyelik bir video çekerek, cumhurbaşkanlığı döneminde milli bayram törenlerine katılmadığı iddialarına açıklama getirdi.

Görev süresince milli bayram törenlerine katılmadığı için sıklıkla eleştirilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı. Gül, “Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır” başlığıyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

– Yarın 30 Ağustos. Çok şükür hasta filan değilim. Ama yalan söylemek ve önyargılı davranmak büyük bir hastalık. Ayrıca kasıtlı olarak yalan söylemek ise ahlaki bir sorun. Benim cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde milli bayramlara katılmadığımı, Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığımı uzun süre bazıları anlattı aleyhimde. Bunları yalanlamayı zül kabul ettim ama ne zaman ki hiç ummadığım kişiler de buna inanmaya başladılar, o zaman böyle bir açıklamaya mecbur kaldım.

– Önce şunu hatırlatmak isterim: 7 yıl cumhurbaşkanı olduğum sürece katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum. Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım.

– Benden önce 30 Ağustos Bayramlarının resepsiyonları orduevlerinde yapılırdı. İlk defa cumhurbaşkanı olarak onları ukdeme aldım ve Çankaya’da çok daha görkemli bir şekilde kutlanmalarını sağladım. Anıtkabir ziyaretlerini yapmamam ise söz konusu değildi.

– 7 yıllık cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde bir kez Kırgızistan ziyaretindeki rahatsızlığım nedeniyle ziyaretlere katılamadım. Onun da sebebi şudur: Kırgızistan’daki Türk Konseyi zirvesine gidiyordum. O günlerde Gaziantep’te teröristlerin şehit ettiği 10 askerimiz vardı.

– Onları arkamda bırakıp gitmek istemedim. Onların cenaze merasimlerine katıldım. Yaralıları hastanede tek tek ziyaret ettim. Sonra da seyahatimi yaptım.

– Ne yazık ki doktorlar zaten seyahat yapmamam için uyarıda bulunmuşlardı ama bu ziyarette bir iç kulak kanaması geçirdim. Dönünce hastanede bir hafta kadar kalmak zorunda kaldım.

– Böyle bir insanı meseleyi bile uzun süre bilerek aleyhimde propaganda yapanları artık sizlere havale ediyorum. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

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