Abdüllatif Şener AKP’de olduğu dönemi anlattı! Meclis’i sarsan konuşma!

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada çarpıcı ifadeler kullandı. AKP''de olduğu dönemden örnekler veren Abdüllatif Şener adeta Meclis'i salladı. Abdüllatif Şener "Servetlerini aklamak için yasa çıkarıyorlar. Cambaza bak derken malı götürüyorlar" diye konuştu. Abdüllatif Şener'in konuşması AKP'lileri kızdırdı, CHP'lilerden alkış aldı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #abdüllatifşener #akp #meclis #tbmm #chp #konya #tbmmtartışma #tbmmgenelkurulu #meclistv #haber #politika #siyaset #gündem #canlıyayın #yurttaştv
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