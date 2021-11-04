Abdüllatif Şener “Kılıçdaroğlu Erdoğan’dan daha imanlı” deyince Meclis’te ortalık karıştı!





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sözlerine CHP milletvekilleri sert tepki gösterdi. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Sayın Kılıçdaroğlu dürüst, namuslu, devlet ciddiyetine, adabına sahip bir insandır.. Onun genel başkan olduğu partide görev yapmaktan onur duyuyorum” dedi. Şener, Erdoğan 'ın saygı duyduğu birisinin "Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan daha imanlı" sözlerini aktarınca ortalık karıştı. CHP milletvekilleri görüşmelerin sonunda Varank’ı protesto ederken, bakanlığın bütçe oylamasına katılmayarak salonu terk etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN

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