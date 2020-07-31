Abdüllatif Şener vahim tabloyu açıkladı: AKP Türkiye’yi felakete sürüklüyor!
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AKP iktidarının yıllardır ekonomiyi yönetemediğini dile getiren Abdüllatif Şener vahim tabloyu açıkladı.
Abdüllatif Şener iktidarın Türkiye’yi felakete sürüklediğini söyledi.
Abdüllatif Şener “Bu iktidar ülkeyi uçuruma doğru sürüklüyor” dedi.
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise konuşmasında gazeteci ve siyasetçilerin ( Osman Kavala – Selahattin Demirtaş – Müyesser Yıldız – Murat Ağırel – Barış Pehlivan ) haksız yere tutuklandığını kaydetti. Utku Çakırözer “İfade ve basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır” ifadelerini kullandı.