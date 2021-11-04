CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener TBMM'de ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Abdüllatif Şener Erdoğan ailesinin mal varlığının milli güvenlik sorunu haline geldiğini söyledi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #abdüllatifşener #receptayyiperdoğan #chp #erdoğanailesimalvarlığı #ekonomi #haber #ankahaberajansı #siyaset #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Abdüllatif Şener’den Erdoğan ailesinin mal varlığı ile ilgili olay açıklama!