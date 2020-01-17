ABD’ye gitmek üzere yola çıkan 1000 göçmen Guatemala sınırına ulaştı

Ulusal basındaki haberlere göre, Orta Amerika ülkelerinden ‘şiddet ve yoksulluk’ gibi gerekçelerle yola çıkan yaklaşık 1000 göçmen, ABD’ye gitmek için Guatemala’nın Agua Caliente sınır kapısına ulaştı.

Aralarında birçok kadın ve çocuklarında olduğu göçmenler, sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

İşlemleri yaptırmadan sınırı geçmeye çalışan göçmenler nedeniyle bazı problemler yaşandığını söyleyen yetkililer, daha büyük göçmen gruplarının gelecek günlerde yola çıkacağını düşündüklerini ifade etti.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD’ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika’dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan “Meksika’da Kal” mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD’ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana’da ikamet etmesi öngörülmüştü.