ABD’ye iade davası: Assange, hakim karşısına çıktı

İngiltere’nin başkenti Londra’da yedi yıldır yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğinde geçen sene nisan ayında gözaltına alınıp tutuklanan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange‘ın ABD’ye iadesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün başladı.

Duruşma, Assange’ın tutulduğu Belmarsh Hapishanesi yakınındaki Woolwich Mahkemesi’nde gerçekleştiriliyor.

Julian Assange takım elbise içinde ve tıraş olmuş bir şekilde görüntülenirken, mahkeme önünde toplanan destekçileri de ABD’yi ve İngiltere’yi protesto etti.

Hâkim Vanessa Baraitser de, mahkemede yaşanabilecek olası protestoların önün kesmek için huzursuzluk çıkaranların salondan çıkarılacağını duyurdu.

‘Cinayetten ve savaş suçlarından bahsediyoruz’

Assange’ın avukatı Jennifer Robinson, davanın araştırmacı gazeteciler için hayati önem taşıyan faaliyetlerin cezalandırılmasına yol açabileceğini vurguladı.

WikiLeaks tarafından sızdırılan belgelerin ABD’nin Irak ve Afganistan’da nasıl kirli bir savaş yürüttüğünü kanıtladığını belirten Robinson, “Burada cinayetten ve savaş suçlarının kanıtından bahsediyoruz. Bunlar, suiistimalleri nedeniyle hükümetlerden hesap sormak isteyen bizim gibi insanlar için oldukça dikkate değer kaynaklar” dedi.

ABD’nin avukatı: Gazetecilik, suç işlemenin bahanesi olmaz

ABD’yi savunan avukat ise, Assange’ın Batı’ya yardımcı olan insanların hayatını riske attığı için suçlu olduğunu ve bu nedenle iadesinin istendiğini belirtti. Avukat ayrıca ‘gazeteciliğin suç işleme bahanesi olmayacağını’ savundu.

ABD, İngiltere tutuklu bulunan Julian Assange’ın, ABD ‘ülke tarihinin en büyük gizli bilgi sızdırmalarından birinde rol almak’ ve ‘casusluk’ dahil 18 farklı suçtan iadesini talep ediyor. Suçlu bulunması durumunda Assange toplam 175 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

WikiLeaks’in en çok dikkat çeken ifşalarından biri, aralarında teslim olanların da yer aldığı sivillerin katlinin gizlenmesi ve mahkûmlara işkence edilmesi gibi bilgilerin yer aldığı 2010’daki Irak belgeleri oldu. Afganistan ile ilgili belgeler ise, ABD öncülüğündeki koalisyonun yüzlerce sivili öldürdüğünü ve bunları gizlediğini ortaya koydu.