ABD’yi sarsan polis şiddetine LeBron James’ten sert tepki

ABD’nin Minneapolis kentinde, George Floyd adlı bir siyah vatandaşın gözaltına alınırken polis tarafından boğularak öldürülmesine yönelik tepkiler giderek büyüyor.

Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James de yaşananlara Instagram hesabından sert tepki gösterdi.

James, 2017 yılında siyah vatandaşlara karşı polis şiddetine tepki çekmek için ABD ulusal marşı esnasında diz çöken ve o günden sonra adeta Amerikan futbol liginden aforoz edilen yıldız Colin Kaepernick’in fotoğrafı ile Floyd’un boynuna dizini bastıran polisin fotoğrafını yan yana koydu. “İşte sebebi” diye yazan James, “Şimdi anlıyor musun? Yoksa senin için hâlâ net değil mi? #UyanıkKal” ifadelerini kullandı.

Yurttaşların çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video kaydında, beyaz polisin yere yatırarak diziyle boynuna bastığı George Floyd, dakikalar boyunca defalarca “Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen” şeklinde yalvarmıştı.

Bir süre sonra yerde hareketsiz kalan Floyd, daha sonra gelen acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılmış ancak kısa süre sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Floyd’un ölümüne karışan dört polisin görevlerine son verildiğini duyurmuştu.