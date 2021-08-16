ABD’yi yeni bir ’11 Eylül’ endişesi sardı

Taliban, Afganistan’ı ele geçirirken, artan terör endişesi, ABD’de ‘yeni bir 11 Eylül korkusu’ yarattı.

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından, Taliban dün gece başkent Kabil’i ele geçirdi. Afganistan Cumhurbaşkanı kaçtı, neredeyse tüm ülkeler Büyükelçilik personelini ve kendi vatandaşlarını ülkelerine döndürmeye uğraşıyor. Taliban, kaçtığı her şehirde hapishanelerdeki mahkumları serbest bırakıyor.

Durum böyle olunca, ABD’de ‘yeni bir 11 Eylül olasılığı’ korkusu hakim.

“ABD’DEKİ GÜVENLİK HER ZAMANKİNDEN DAHA ZAYIF”

Fox News’ta yer alan habere göre, uzmanlar, ABD’deki havalimanı güvenliklerinin ‘her zamankinden daha zayıf’ olduğunu vurgularken, Afganistan’dan gelen potansiyel terör tehdidi konusunda endişe duyduklarını dile getirdi.

Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) tarafından yapılan ve gizli belgelerin ortaya çıkmasıyla duyulan araştırma sonuçlarına göre, silah, patlayıcı ve yasaklı nesnelere yönelik kaçakçılık girişimlerinin bazen yüzde 95 başarı oranına sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, Pazar günü yaptığı bir çağrıda, Afganistan’da terörist grupların yakında yeniden ortaya çıkacağına dair endişe duyduklarını aktardı.

‘YAŞANANLARDAN DERS ALINMADI’

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın Cuma günü yayınladığı bültende, 20’inci yıldönümünde yeni bir 11 Eylül’ün gerçekleşebileceğine dair korkular arttı.

New York Post’un haberine göre, eski FAA Özel Ajanı Brian Sullivan, “TSA daha önce olanlardan ders almadı” dedi. “O zamandan beri güvenlik açıklarının olduğunu belirtirken, son durumun olası tehditleri artırabileceği uyarısında bulundu.

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