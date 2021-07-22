ABD’yi ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah’tan Filistin-İsrail sorununda ‘iki devletli çözüm’ vurgusu

Ürdün Kraliyet Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Washington’daki temasları çerçevesinde ABD Senatosu’ndaki komisyonların üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, ortaklığı geliştirme ve farklı alanlarda işbirliği olanaklarını artırma konuları ele alındı.

Bölgesel düzeydeki gelişmelere ilişkin olarak 2. Abdullah, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecinin iki devletli çözüm temelinde yeniden başlatılması gerektiğini ifade etti.

Ürdün Kralı, daha sonra Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirdi.

Kral 2. Abdullah, görüşmede barış sürecinin yeniden başlatılması konusunda ilerleme kaydedilmemesi durumunda şiddet olaylarının yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu.

Ürdün Kralı, ayrıca ABD’nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) yardımları yeniden başlatma kararını övdü.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail’in, 1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014’te durmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Nisan’da Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını duyurmuştu.

Blinken, başlatılacak yardım paketine Gazze Şeridi ve Batı Şeria’nın kalkınması için 75 milyon dolar, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) programları için 10 milyon dolar ve UNRWA programları için 150 milyon dolarlık desteklerin dahil olduğunu kaydetmişti.